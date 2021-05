Veículo com duas mil doses de vacina da gripe se envolve em acidente na BR-163

Um veículo que transportava aproximadamente duas mil doses de vacina contra a gripe se envolveu em um acidente com uma carreta bitrem na manhã deste domingo (16), no quilômetro 394 da rodovia BR-163.

Conforme as informações do site Alvorada Informa, o veículo Fiorino era ocupado pelo motorista e uma passageira, que não ficaram feridos. A batida atingiu a lateral e a parte dianteira do carro, que ficaram destruídas. O motorista seguia em direção à Dourados.

O condutor da carreta bitrem, que estava carregada de metanol, seguia no sentido Campo Grande. Ele também não se feriu.

O metanol é um biocombustível altamente inflamável, bastante utilizado nas indústrias químicas, pois é um importante solvente industrial. Apesar do susto, não houve nenhum dano à carga e também às vacinas que eram transportadas na Fiorino.

A carga de vacinas seria de propriedade de uma empresa privada e estaria sendo levada para distribuição nas cidades de Dourados, Eldorado e Naviraí.