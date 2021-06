Vasco busca equilíbrio para embalar na Série B

Depois da vitória sobre o Brasil de Pelotas, fora de casa, pela terceira rodada, a expectativa era de que o Vasco decolasse na Série B. Porém, no jogo seguinte, veio a derrota por 2 a 0 para o então lanterna Avaí, em São Januário. A permanência do técnico Marcelo Cabo começou a ser questionada, carros de jogadores foram apedrejados na saída do estádio e a pressão pelos três pontos diante do CRB era enorme.

O placar de 3 a 0 do último sábado (19) foi o suficiente para o time dar um salto na tabela, chegar à 9ª posição, com sete pontos conquistados e passar a pensar no G4. Contudo, o que ocorreu na quarta-feira diante da equipe catarinense ainda não saiu da cabeça do treinador.

O próximo compromisso do Vasco é contra o Cruzeiro, quinta-feira (24), no Mineirão. As duas equipes com mais títulos nacionais e internacionais nesta edição da Série B se enfrentam em uma situação inesperada. Apesar de o Cruzmaltino não fazer uma boa campanha, a Raposa está em um momento pior. São três derrotas, uma vitória e um empate. Apenas quatro pontos em cinco jogos e na 18ª colocação, na zona do rebaixamento para a Série C. Rômulo quer o Gigante da Colina com equilíbrio.

Para a partida contra o Cruzeiro, a tendência é que o técnico Marcelo Cabo mantenha a escalação que utilizou no confronto com o CRB. O goleiro Vanderlei continua de fora por ter testado positivo para Covid-19.