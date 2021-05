Variantes: SP já apresenta cepa em pelo menos 133 cidades

O estado de São Paulo já registra “variantes de atenção” em pelo menos 133 municípios. Não houve ainda confirmação oficial de casos da mutação indiana, mas há as variantes identificadas inicialmente em Manaus, no Reino Unido e na África do Sul.

Como já foram mapeadas mais de uma centena de variantes no mundo, as chamadas “de atenção” são as que oferecem maior risco de contágio e precisam de um acompanhamento mais intenso por parte da Vigilância Sanitária. A P.4, por exemplo, identificada nesta semana no interior paulista, não faz parte delas por enquanto.

Ao todo, as variantes de Manaus, do Reino Unido e da África do Sul têm pelo menos 374 casos confirmados no estado, em mais de um quinto das cidades. A Secretaria de Saúde avalia que o número, no entanto, deve ser maior, com possibilidade até da circulação da variante da Índia.