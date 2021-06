Varejo de MS apresenta escritório para comprar vacinas contra COVID para o Estado

Para garantir a vacinação urgente para Mato Grosso do Sul, a presidente da Federação das CDL de MS (Câmara de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul), Inês Santiago e o presidente da CDL Campo Grande, Adelaido Vila, buscaram a Global Sales Vaccine, que tem autorização para compra vacinas de qualquer laboratório do mundo. Nesta quarta-feira (16), a dupla apresentou a solicitação ao Procurador-Geral de Ministério Público estadual, Alexandre Magno Lacerda pedindo apoio na aquisição e distribuição de imunizantes.

De acordo com eles, o jurista se mostrou entusiasmado e disposto a interceder pela causa. Há mais de 60 dias eles vêm trabalhando para trazer a vacina por meio de um escritório:Global Sales Vaccine.“Nós fizemos esta construção com este escritório que pode trazer vacinas de qualquer laboratório do mundo. Ele sabe como fazer, existe disponibilidade de doses e, segundo o procurador-geral, Alexandro Magno, existe dinheiro para aquisição do imunizante. Então, o cenário é muito positivo. Nós construímos esta conversa e protocolamos lá hoje o ofício buscando a imparcialidade do Ministério Público para conduzir este projeto de vacinação para Mato Grosso do Sul com prioridade, evidentemente, para o varejo que está na linha de frente atendendo o público diariamente, saindo todos os dias para trabalhar e pegando ônibus”, pontua Inês Santiago.

Ela garante, por meio do levantamento feito pela CDL CG com 1.820 empresas, que a contaminação é muito pequena ( 6,57% ou 2.132 mil pessoas), mas por ser uma classe que tem contato com todas as pessoas no cotidiano é preciso vacinar urgentemente. “E, se levado a cabo o projeto, toda a população de Mato Grosso do Sul, será vacinada em 30 dias.

provocação

“O Ministério Público precisa provocar as prefeituras que tenham interesse em adquirir a compra destas vacinas urgentemente. A única exigência é a compra mínima de 1 milhão de doses. Falta vontade política para fazer acontecer. Cerca de sete prefeituras já conseguiram adquirir imunizantes(Sputnik 4) sem o risco de terem o material confiscado pelo Plano Nacional de Imunização (PNI). Juridicamente eles garantiram que não há risco. O escritório disse que dos 100% dos imunizantes, 30% é reservado pelos laboratórios para os governos federais e os outros 30% são livres para venda. A Global está atendendo México, Argentina e Paraguai. nada mais interessante que atender MS também ”, analisou Adelaido.

Assim a presidente da FCDL, aponta que existem caminhos para adquirir a vacina e fazê-la chegar a Mato Grosso do Sul. “Nós, enquanto entidade representativa, precisamos do apoio para que isso aconteça”. De acordo, com Adelaido, para não politizar a situação, foi levado para o MP que ficou de apresentar o projeto para o governo. Cada vacina custa em média 15 dólares a dose, o que equivale a pouco mais de 75 reais.