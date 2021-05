VALORANT Masters: Vikings é eliminada e Sentinels garante vaga na final

Aconteceu nesta sexta-feira (28), mais um dia de jogos do Masters Reykjavík. A brasileira Team Vikings foi derrotada pela Team Liquid e deu adeus ao primeiro torneio internacional da história do VALORANT. Já a Sentinels venceu a NUTURN e garantiu uma vaga na grande decisão da competição.

O primeiro confronto do dia aconteceu entre Fnatic e norte-americana V1. A equipe europeia venceu o confronto por 2 a 0 nos mapas Icebox (14-12) e Ascent (13-6), avançando na competição.

Na sequência, foi a vez da Vikings encarar a Liquid. A equipe brasileira novamente não conseguiu implementar seu estilo de jogo e sofreu com o ritmo lento dos europeus. No fim, Gustavo “Sacy” e seus companheiros foram derrotados por 2 a 0 nos mapas Ascent (8-13) e Haven (5-13), dando adeus ao torneio.

No terceiro e último jogo do dia, a Sentinels venceu a NUTURN e garantiu sua vaga na decisão do Masters Reykjavík. Os norte-americanos levaram a melhor sobre os sul-coreanos por um dominante 2 a 0 nos mapas Bind (13-5) e Haven (13-4), mostrando mais uma vez que são os favoritos ao título do torneio.

O Masters Reykjavík acontece entre os dias 24 e 30 de maio na Islândia. Além de ser o primeiro torneio presencial internacional de VALORANT, a competição também distribuirá pontos para o VALORANT Champions 2021, o mundial do FPS da Riot, e uma premiação total de 600 mil dólares.

(Com informações MaisEsports)