Vale Universidade Indígena: Inscrições abertas até 21 de maio

Estão abertas até o próximo dia 21, as inscrições para o Programa Vale Universidade Indígena, processo seletivo 2021. O acadêmico, estudante da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), e que comprove etnia pelos documentos solicitados, pode realizar sua inscrição por meio do site da Sedhast, www.sedhast.ms.gov.br.

Conforme a Resolução publicada no DOE (Diário Oficial do Estado) nº 10.416, e que pode ser conferida aqui, o Programa Vale Universidade Indígena tem como objetivo dar oportunidade ao acadêmico indígena da UEMS, apoiando a sua permanência na instituição mediante a concessão de benefício social.

A Secretaria de Assistência Social orienta que é preciso estar atento, no momento da inscrição, pois o formulário deve ser preenchido até o final, garantindo assim que o acadêmico está inscrito no Programa.

O acadêmico deve observar também o momento de anexar os documentos no sistema. Caso os documentos não sejam anexados, o acadêmico será inabilitado.

A comprovação de que o estudante é realmente indígena poderá ser feita por meio do Registro Administrativo de Nascimento de Índio, por exemplo.

Em caso de fraude na documentação apresentada, o candidato será automaticamente desligado do Processo Seletivo e sujeito às sanções cabíveis. (com assessoria)