Vacinas da Pfizer chegam nesta terça-feira em Mato Grosso do Sul

Nesta terça-feira (18), mais um lote com 8.190 doses vacinas da vacina da Pfizer desembarcam no Aeroporto Internacional de Campo Grande as 18h30.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, afirmou que o novo lote será suficiente para aplicar a segunda dose de Coronavac em todas as pessoas que estão aguardando. “A nova remessa trás um alívio muito grande, pois iremos conseguir aplicar as segundas doses da vacina que estavam atrasadas”, disse.

A SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) iniciou na manhã de hoje a distribuição de 85.200 doses da vacina da Coronavac e 48.300 doses da vacina da Astrazeneca que chegaram ontem no Estado.

As 8.190 doses vacinas da vacina da Pfizer vão ficar armazenadas na Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica no ultrafreezer emprestado pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), com capacidade de armazenar as vacinas até a temperatura de -86 ºC.

Com os novos carregamentos, Mato Grosso do Sul soma 1.199.010 doses recebidas do imunizante.

O carregamento de coronavac será suficiente para imunizar todas as pessoas que estão com a aplicação da segunda dose em atraso. A orientação do Ministério da Saúde é que a população deve tomar a segunda dose da vacina covid-19 mesmo que a aplicação ocorra fora do prazo recomendado, para se completar o esquema vacinal para assegurar a proteção adequada contra a COVID-19. (com assessoria)