VacinaGeralMS: Ministério vai entregar mais doses da vacina Janssen para MS

O pedido dos secretários municipais de Saúde para que o Ministério da Saúde enviasse a Mato Grosso do Sul, as 3 milhões de “doses únicas” da vacina Janssen foi negado. Porém, o Ministério da Saúde garantiu um pouco mais de 31 mil doses, previsto para chegar no brasil no sábado (12) e ser distribuido nas capitais dos estados do Brasil.

Segundo informações, agora Mato Grosso do Sul vai receber cerca de 150 mil, o mesmo que 5% das três milhões de doses da vacina Janssen contra covid-19 que devem chegar ao Brasil amanhã. Depois de pleito do Cosems/MS (Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul) pela totalidade das doses esta semana, o Ministério da Saúde garantiu um pouco mais ao Estado além das 38,4 mil que estavam previstas.

#VacinaGeralMS

O Cosems-MS (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul) solicitou ao Ministério da Saúde, novas doses da vacina Janssen, suficientes para concluir o processo de vacinação em todo o Estado. empolgados com a notícias, a população levou a hastag #VacinaGeralMS para o 1º lugar dos Trending Topics do Twitter.