Vacinação tem repescagem para dois grupos de pessoas nesta terça-feira; veja quais são

Pessoas com 59 anos ou mais e trabalhadores da saúde de 35 anos ou mais terão uma nova chance de se vacinar contra a Covid-19. Nesta terça-feira (27) mais de 20 pontos de imunização estarão abertos para a repescagem deste público.

Nesta segunda-feira, dia 26, a vacinação foi exclusiva para pessoas com 59 anos nascidas de agosto a dezembro. Foram 2.630 pessoas vacinadas, conforme dados do “Vacinômetro”.

Momentaneamente, o município segue realizando a aplicação somente da primeira dose do imuzante da Astrazeneca. Pessoas que estão com a segunda dose da Coronavac-Sinovac-Butantan agendada deverão aguardar um novo chamamento.

Para evitar filas e aglomeração, a orientação é para que as pessoas pertencentes aos públicos a serem contemplados com a vacinação, façam o cadastro no sistema de identificação prévia, através do site: http://vacina.campogrande.ms.gov.br.

No ato da vacinação, a apresentação do documento pessoal e comprobatório de vínculo empregatício ou funcional, no caso de trabalhadores da saúde, é obrigatória.

Onde se vacinar ?

Drive-thru Ayrton Senna

Seleta

Cassems

7h30 às 17h

Impcg

7h30 às 16h30

Unidades de saúde

13h às 17h

Mata do Jacinto

Nova Bahia

Coronel Antonino

Paradíso

Azaléia

Albino Coimbra

Serradinho

Lar do Trabalhador

Silvia Regina

Carlota

Universitário

Moreninha

Buriti

Coophavila

Dona Neta

Jockey Club

Veja também a matéria: https://oestadoonline.com.br/prejuizo-a-faccao-criminosa-policia-apreende-95-toneladas-de-maconha-em-espaco-de-festas/