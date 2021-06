Vacinação é suspensa em 10 unidades de saúde da Capital por instabilidade na internet

A prefeitura de Campo Grande decidiu suspender a vacinação em 10 unidades de saúde em função da instabilidade da rede de internet. Conforme o município, as equipes estão com dificuldades de acessar a base de informações dos pacientes.

O problema teria surgido em três equipamentos da antena instalada na região do bairro Coophasul. Segundo a prefeitura, as unidades continuam atendendo a população. No caso de serviços que precisam de acesso à internet como a retirada de exames, os pacientes são redirecionados para as unidades de saúde mais próximas e que não estão com este problema.

Equipes do município estão investigando o que pode ter causado o problema para realizarem a manutenção. (Com assessoria)

Com a instabilidade, as salas de vacinas foram fechadas nos seguintes postos:

UBS Estrela Do Sul

USF Aero Itália

UBS Serradinho

UBS Silvia Regina

UBS Popular

UBS Zé Pereira

USF Sírio Libanês

USF Tarumã

USF Vila Fernanda

Clínica da Família Portal Caiobá