Vacinação contra influenza está disponível em 14 unidades nesta quarta-feira

Até as 16h45 desta quarta-feira (19) a vacinação contra Influenza estará disponível em 14 unidades de saúde da Capital. Nesta etapa estão sendo vacinando os idosos com mais de 60 anos, crianças de seis meses a menores de seis anos de idade, gestantes, mulheres até 45 dias pós parto e os trabalhadores da saúde.

Conforme a última parcial realizada pela Sesau Secretaria Municipal de Saúde Pública), feita sexta-feira (14), pouco mais de 21% da população alvo da campanha buscou pela vacina desde o dia 13 de abril, data que iniciou a aplicação.

“Entendemos que esta baixa procura tem relação com a vacina da Covid, que todos estão ansiosos por ela. Mas se você já tomou uma das doses há 15 dias ou mais e está no público da Influenza neste momento, você deve procurar uma unidade de saúde”, enfatiza o titular da pasta, José Mauro Filho.

Até o momento, o público que tem a maior porcentagem de imunizados são as crianças, tendo sido aplicadas 41.563 doses, um número substancialmente maior que no ano anterior, quando foi vacinado pouco mais de 20% deste público. “É um marco importante, mas ainda preocupante, porque nossa meta é vacinar 90% de cada um dos grupos”, completa o secretário.

Com a vacinação aberta há uma semana, os idosos ainda é o público com a menor porcentagem dos vacinados, apenas 2,11% deles já receberam a vacina. Ao todo foram aplicadas 53.209 doses em Campo Grande até a última sexta-feira.

A vacina contra Influenza também está disponível em todas as unidades de saúde do município quando não há a vacinação contra Covid. Nesta quarta-feira, como a campanha acontece também no período matutino na maioria das unidades, a vacina contra gripe estará disponível apenas nos seguintes locais: