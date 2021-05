Vacinação contra a covid-19 segue nesta quarta-feira; saiba quem pode receber

Pessoas que estão com a segunda dose de Coronavac agendada deverão aguardar

Nesta quarta-feira (5) Campo Grande dá continuidade à vacinação de gestantes, puérperas (mulheres com até 45 dias pós-parto) e de públicos específicos contemplados no calendário estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). O atendimento ocorre em horários e locais distintos.

A logística para vacinação das gestantes e puérperas com 18 anos será ampliada. Nesta quarta, o atendimento será de 7h30 às 22h, nos drives Ayrton Senna, Albano Franco, Centro de Vacinação Guanandizão e na Cassems. A orientação é para que as gestantes apresentem a carteirinha do pré-natal no ato da vacinação.

Pessoas com comorbidade de 45 anos ou mais, trabalhadores da Educação (Ensino básico e superior) e profissionais de Assistência Social de 40 anos ou mais, além de trabalhadores da saúde de 21 anos ou mais, continuam sendo imunizados em mais de 60 locais espalhados pelas sete regiões urbanas e distritos do município:

Drive-thru Ayrton Senna, Drive-thru Albano Franco e Guanandizão, 7h30 às 22h, Seleta 7h30 às 16h45, IMPCG 13h30 às 19h30 e 55 unidades de saúde, de 13h às 16h45. Para evitar filas e aglomeração, é necessário realizar o cadastro no sistema de identificação prévia.