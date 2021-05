Vacina da Pfizer chega e municípios já podem retirar doses da 17ª remessa

O décimo sétimo lote de vacina enviado pelo Ministério da Saúde contra o Coronavírus chegou na manhã desta segunda-feira (3), em Mato Grosso do Sul. As 82.500 doses da AstraZeneca chegaram ao Aeroporto Internacional de Campo Grande às 7h30. Com cargas divididas por estados pelo Ministério da Saúde, as 7.020 doses da vacina da Pfizer desembarcam hoje, às 23h55, no Estado.

Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, o novo lote de vacinas será possível avançar na aplicação da primeira dose na população. “Recebemos 155 mil doses em uma semana, com isso poderemos atingir um público maior de pessoas com a primeira dose”.

As 82.500 doses da AstraZeneca já estão sendo distribuídas aos 79 municípios. No sábado (1), a Secretaria de Estado de Saúde recebeu do Ministério da Saúde o 16º lote com 5.600 doses da vacina da Coronavac, deste total 4.4 mil doses serão destinadas a imunização de D2 e 1.2 mil serão encaminhadas ao Distrito Sanitário Especial Indígena. (com assessoria)