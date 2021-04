Campanha da vacina contra gripe também cria resistência ao COVID em Campo Grande

A segunda fase ocorrerá entre 11 de maio e 8 de junho e imunizará pessoas com mais de 60 anos e professores. Já a terceira etapa está prevista para 9 de junho a 9 de julho.

Na última, serão vacinadas pessoas com comorbidades ou deficiências permanentes, caminhoneiros, trabalhadores do sistema rodoviário e portuário, forças de segurança e das Forças Armadas, funcionários do sistema prisional, detentos e jovens de 12 a 21 anos que estão sob medidas socioeducativas.

Como a campanha é simultânea a imunização contra a covid-19, a SES (Secretaria Estadual de Saúde) recomenda que a prioridade seja a vacina do novo coronavírus. E também deve-se observar intervalo de 15 dias entre as duas vacinas.

(Com informações da Revista VEJA)