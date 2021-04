UTI da Santa Casa tem queda na rede de oxigênio; polícia vai investigar o caso

Na última segunda-feira (26), a rede de oxigênio da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do hospital do trauma na Santa Casa de Campo Grande caiu. Durante a ocorrência, os técnicos de enfermagem tiveram que ambuzar os pacientes à mão. A equipe de reportagem do jornal O Estado Online entrou em contato com o hospital e eles revelaram que não houve falha mecânica e a polícia deve investigar o caso.

“A Santa Casa de Campo Grande informa que no dia 26 de abril houve um problema na distribuição na rede de O2 da Unidade do Trauma, que foi solucionado de forma rápida não trazendo nenhum problema no quadro de saúde dos pacientes.

A equipe da enfermagem constatou o problema, notificando imediatamente o gerente de estrutura da Instituição, o qual conseguiu juntamente com sua equipe constatar que a válvula de distribuição havia sido fechada, porém não se sabe se foi de forma proposital ou acidental.

A Santa Casa reforça que não houve uma falha mecânica no sistema de distribuição. E a situação foi registrada em um boletim de ocorrência para que seja apurado pelas autoridades policiais se foi de forma criminal ou acidental” declarou em nota.