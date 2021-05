Usuários de drogas colocam fogo em sofá e coqueiro na Orla Ferroviária

Na manhã desta sexta-feira (28), a equipe do jornal O Estado Online acompanhou o trabalho do Corpo de Bombeiros apagando um incêndio dentro da Orla Ferroviária, entre as ruas Barão do Rio Branco e a rua Dom Aquino, região central de Campo Grande.

Segundo informações, usuários de drogas atearam fogo em um sofá velho, que acabou proliferando em um pé de coqueiro do local. Os incendiários estão acostumados a pertubarem a população nas proximidades, além de realizarem diversos furtos.

A orla ferroviaria era idealizada para ser um centro gastronômico de referência na cidade, um ponto turisto na cidade. Mas acabou virando dor de cabeça para a prefeitura de Campo Grande. Acesse também: Traficante é preso com R$ 4 mil na mão no jardim Santa Emília

(Com informações do repórter Itamar Buzzata)