Uma criança e dois adultos morrem em acidente na BR-262

Três pessoas morreram na manhã deste sábado (5) na BR-262 após um acidente de trânsito envolvendo uma Toyota Hilux e um Jeep Renegade. Entre os envolvidos está uma criança de oito anos e dois adultos.

Segundo informações, a colisão frontal ocorreu a cerca de 5 quilômetros do Buraco das Piranhas, a cerca de 120 quilômetros de Corumbá.

Ainda conforme apurado, entre as vítimas do acidente estão familiares do médico Issam Moussa, ex-presidente da Maternidade Cândido Mariano e da junta administrativa da Santa Casa. O filho dele, Jansem Moussa, foi socorrido e levado para a Santa Casa de Corumbá.

De acordo com o médico, o neto, Matheus, de 8 anos, morreu no local. A outra vítima foi identificada apenas pelo apelido de Bita. Muito abalado, Moussa disse apenas que além da criança, outras duas pessoas morreram. (com informações do repórter Itamar Buzzatta).