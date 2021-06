Último sábado de junho vermelho tem atendimento o dia todo no Hemosul

O último sábado (26) do junho vermelho terá atendimento no Hemosul Coordenador até às 17h. A ampliação do horário tem o objetivo de facilitar e incentivar a doação de sangue, que costuma diminuir com a chegada do inverno.

A partir do 2º sábado de julho, o Hemosul volta a atender das 7h às 12h. Segundo a coordenadora-geral da Rede Hemosul, Marli Vavas, cada doação pode salvar até quatro vidas e qualquer tipagem é fundamental.

Serviço – O Hemosul fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304, no Centro de Campo Grande. Os telefones para contato são o (67) 3312-1500 e o 3312-1517. Para agendamentos, basta ligar para (67) 3312-1516 ou 3312-1529, ou ainda, mandar mensagem de WhatsApp para o número (67) 99298-6316.