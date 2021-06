Última semana de outono tem previsão de tempo firme e madrugadas geladas em MS

Ao longo da semana o frio se mantém durante as madrugadas

O tempo firme predomina em Mato Grosso do Sul e a partir desta segunda-feira (14) as temperaturas entram em lenta elevação em algumas áreas, mas ainda seguirão amenas em grande parte do Estado. Hoje os níveis de umidade relativa do ar podem atingir 30°C nas horas mais quentes do dia.

Uma massa de ar seco garante um início de semana ensolarado com poucas nuvens. A meteorologia indica aumento de nebulosidade em grande parte do Estado de quarta-feira (16) em diante. A semana deve seguir sem precipitações, que podem retornar mais pro final de semana, especialmente na região sul.

Ao longo da semana o frio se mantém durante as madrugadas, porém as temperaturas máximas terão leve aumento nas regiões pantaneira, norte e bolsão. Nas demais áreas do Estado a tendência é de que o friozinho se mantenha.

A madrugada pode registrar mínima de 11°C no sul do Estado e a máxima pode atingir os 32°C na região norte. Na capital o sol aparece entre poucas nuvens e as temperaturas podem variar entre 11°C e 27°C, segundo estimativa do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).