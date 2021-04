Uefa adere a boicote a redes sociais em protesto a ofensas virtuais

Silêncio nas plataformas da entidade começa às 11h de amanhã (30)

Um boicote do mundo do esporte a redes sociais ganhou força nesta quinta-feira (29), já que várias organizações se uniram a ligas de futebol da Inglaterra para mostrar solidariedade contra as ofensas virtuais.

A Uefa, entidade que governa o futebol europeu, disse que participará do boicote deste final de semana, assim como o rúgbi inglês e o ciclismo britânico.

A Uefa disse que silenciará suas plataformas amanhã (30), a partir das 15h locais (11h no horário de Brasília).

