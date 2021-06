Túlio Maravilha acerta previsão para Botafogo x Remo

Túlio Maravilha foi um dos principais personagens do Botafogo na última semana. Homenageado com estátua no Estádio Nilton Santos, o ídolo se encontrou com os centroavantes do atual elenco, virou alvo de memes e deu diversas entrevistas. Em uma delas, fez uma previsão que se confirmou.

Ao canal “Botafogo Nela”, da jornalista botafoguense Aline Bordalo, Túlio Maravilha arriscou um palpite certeiro para Botafogo x Remo. “Fiz uma profecia. Falei para ele (Rafael Moura), Matheus Nascimento e Rafael Navarro que vai ser 3 a 0. Se um vai ser dele ou do Navarro, não importa. Vai ser 3 a 0 porque vai entrar com espírito campeão. É essa a mensagem que passei para eles”, previu Túlio.

Em campo, o Botafogo venceu exatamente por 3 a 0, com gols de Chay, Rafael Navarro e Pedro Castro.

Túlio Maravilha ainda deu um conselho aos centroavantes.

“Os jogadores têm que ter criatividade. Falei com os três, tem que entrar com pensamento de fazer gol e depois extravasar, comemorar, dançar, fazer o marketing pessoal. Deixa o mimimi e o politicamente correto de lado, o torcedor quer ver alegria. Ainda mais com a internet e a globalização, tem que aproveitar mesmo. E fazer gol, não adianta fazer marketing se não fizer gol”, completou.

Fonte: Fogão Net

Foto: Reprodução/Botafogo Nela