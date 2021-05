Troca de casais: Rodolfo está em suposto affair com ex de Daniel Caon

Ex participante do BBB21, o sertanejo Rodolffo teria engatado um novo romance. O que surpreendeu foi o famoso ‘troca de casal’. Para quem não sabe, o cantor era casado com Rafa Kalimann.

Dentro do BBB21, Rodolffo chegou a trocar olhares com Juliette, mas nunca se pronunciou a respeito. Parte dos fãs apoiavam um possível relacionamento entre ele e a paraibana, mas acabou não ocorrendo.

No entanto, assim que a edição do Big Brother desse ano chegou ao fim, o dono do hit Batom de Cereja tratou logo de entrar em contato com suas pretendentes. Sendo assim, Rodolffo e Mariana Ferrari decidiram se conhecer melhor. Ela chegou até a se relacionar com Daniel Caon, atual companheiro de Rafa Kalimann, ex-mulher do cantor, o que causou uma grande surpresa.

A dupla de Israel e Mariana se conheciam há alguns anos. O ex-BBB21 chegou até a frequentar algumas vezes a casa da famosa, que é blogueira, na cidade de Barra de São Miguel, no estado de Alagoas. A informação é do jornalista Leo Dias.

Os dois pombinhos viajaram para a fazenda do cantor em Pirenópolis, cidade do interior de Goiás, logo após a final do BBB21. No entanto, a influenciadora foi resolver assuntos profissionais na capital do estado quando, através de um toque no telefone, resolveu mudar a rota.

Cantor tinha pretendente dentro do programa

No entanto, até o momento, Rodolffo não confirma a informação. Há quem afirme que, enquanto esteve confinado dentro do hotel nas vésperas da grande final do BBB21, o sertanejo havia ficado com uma participante.

Sendo assim, o nome de Serah foi bastante cogitado. Muitos telespectadores acreditam que a amiga de Gilberto era bastante apaixonada pelo rapaz. (com informações do site Gerou Buzz)