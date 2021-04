Trio invade casa no Nova lima e leva cerca de 10 mil em aparelhos eletrônicos

Cerca de 10 mil reais em aparelhos eletrônicos foram roubados em uma casa localizada na rua Cariris, bairro Nova Lima em Campo Grande. O crime aconteceu nesta sexta-feira (16) e os ladrões acabaram presos. Identificados como Jefferson 28 anos, Guilherme 22, e Luiz 18, eles invadiram a residência, pegaram os objetos e distribuíram na casa de amigos a fim esconder os bens.

Pelas imagens de câmera de segurança dos vizinhos, a polícia viu que os ladrões estavam em um veículo VW Fox de cor cinza. Em rondas pelo bairro, os eles encontraram o veículo Fox com os três homens. Foi feita a abordagem e eles foram presos.

Quando questionados em relação ao roubo, Jefferson confessou ter cometido o crime com a ajuda de Guilherme e que já haviam passado os materiais para um parceiro que mora no bairro Campo Nobre. Dentro do carro foram encontradas as duas chaves de fenda, um chrome cast google e dinheiro.

Os policiais foram para a região do bairro Campo Nobre e conseguiu localizar o homem que havia recebido os aparelhos. Indagado com relação aos produtos furtados, Antônio afirmou ter pego de Guilherme e Jefferson 02 Tv’s marca Lg e um vídeo game Xbox. Segundo Antônio, a outra televisão já havia sido entregue para uma pessoa que ele não conhece.

Todos os envolvidos foram presos e conduzidos para a Depac Centro para providências.

Com informações de Itamar Buzzatta