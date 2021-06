Trio invade residência no Monte Castelo e leva mais de 100 mil reais

Um trio foi preso após invadir uma casa no Bairro Monte Castelo e furtar mais de 100 mil reais. O roubo aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira (30). Após fugir com os objetos e uma grande quantia em dinheiro, os ladrões colocaram fogo no veículo que foi capturado nas imagens da câmera de segurança da residência.

Segundo informações do boletim de ocorrência, horas depois do crime a Polícia Civil, através da Delegacia Especializada da Repressão de Roubos, localizou os autores, todos com ficha criminal. Um tem 24 anos e possui passagens por seis furtos qualificados. O segundo é um jovem de 19 anos com registros de 15 furtos, tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Já o último tem apenas 22 anos e conta com 22 furtos, desacatos, lesão corporal, receptações, posse ilegal de arma de fogo, adulteração de veículo, tráfico de droga, rebelião e ameaças.

Os três serão encaminhados à audiência de custódia amanhã, quinta-feira (1º). Os objetos foram recuperados e entregues para a vítima, sendo joias, dinheiro e arma que tinha valor sentimental.