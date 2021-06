Três piores filmes de alienígenas para celebrar o “Dia do Disco Voador”

Todo ano, no dia 24/06, comemora-se o Dia Mundial do Disco Voador. Sim caro leitor, essa data existe, creia você ou não em vida extraterrestre. Foi nesse dia, no ano de 1947, que o aviador Kenneth Arnold avistou objetos estranhos voando a região do Monte Rainier, no estado norte-americano de Washington. No dia seguinte, o jornal “The East Oregonian”publicou um artigo que utilizava, pela primeira vez, a expressão Flying Saucer – que seria, em tradução livre, “Pires Voador”. A história se espalhou no mesmo dia por meio de um despacho de imprensa.

Como tudo que chama a atenção da audiência, acaba virando filme, os OVINIS (objetos voadores não identificados) foram parar na telona. Para entrar nesse clima intergalático, resolvi elencar os três piores filmes de invasão alienígena:

“Papai Noel Conquista os Marcianos” (1964) Nesta pérola, marcianos estão preocupados que seus filhos estejam vendo muita televisão da Terra, em especial à entrevista que Papai Noel concedeu ao canal KID direto de sua fábrica de brinquedos no Pólo Norte. Ao consultar um sábio ancião, eles são alertados de que as crianças de Marte estão com seu futuro em risco graças à rígida estrutura social do planeta. Para isto, elas precisam de um Papai Noel, como na Terra. Essa obra-prima do cinema tosco caiu na graça da trupe de humor Hermes & Renato, que o redublaram no quadro Tela Class, com o infame nome de Papai Noel e o Pózinho Mágico. Aliás, foi por conta do programa Hermes & Renato, que fui atrás do original. Sem dúvida, um dos piores filmes que vi na vida.

“Invasores de Marte” (1986) Outro tesouro trash, comandado pelo diretor de “O Massacre da Serra Elétrica” e “Invasores de Marte”. A ‘obra’ é o remake de uma produção homônima de 1953. Aliás, o filme original, dirigido por William Cameron Menzies é considerado um dos melhores exemplares dos chamados “filmes UFO” sobre invasões alienígenas, que eram muito famosos na década de 1950 com monstros vindos do espaço sideral. Tobe Hooper era fãzaço da película e conseguiu os direitos de refilmagem da produção.

Apesar da boa vontade do aclamado diretor, é tudo tão medonho que dá até dó. Os bichos são desengonçados com dentes moles e o líder é um cérebro, com olhos, boca e tudo mais, o que personifica a fuleirice, que parece ter sido de propósito na produção. O elenco chega a ser engraçado de tão caricato. Esse eu assisti pelo serviço de streaming Darkflix, especializado em filmes de terror. Embora eu tenha dormido em parte do filme, nada havia mudado quando acordei e voltei a dormir.

“Meu Amante é de Outro Mundo” (1988) Nessa produção três alienígenas chegam à Terra e conseguem fazer amizade com uma garota. Na história, eles absorvem totalmente a cultura humana assistindo à televisão por 10 minutos. Na trama os três alienígenas são Mac (Jeff Goldblum), Wiploc (Jim Carrey) e Zeebo (Damon Wayans). Eles acabam caindo na terra quando sua espaçonave dá problema. Quando aterrizam na piscina da terráquea Valerie (Geena Davis), Mac, o líder do grupo, acaba interessado romanticamente pela jovem, porém Valeria está prestes a casar e isso atrapalha os planos do ET. Tudo bem que o filme foi feito sem pretensão nenhuma, mesmo com o elenco estelar é terrível. Quando assisti, em uma madrugada qualquer, achei que era uma alucinação provocada pelo meu remédio para asma. O “Dia do Disco Voador” foi ontem, mas fica ai a dica dos três filmes. Se não servem para assustar ninguém, ao menos rendem boas gargalhadas.

(Marcelo Rezende)