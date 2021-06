Travestis são detidas após atear fogo em nova sede do DOF

Três travestis de 22, 21 e 15 anos foram detidas na noite deste sábado (26) após atear fogo na construção da nova sede do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), localizada na região do Jardim Guaicurus em Dourados – distante a 228 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o fogo começou em um quartos do imóvel, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas.

Policiais do DOF foram para o endereço e receberam informações de que três travestis estavam envolvidas no crime. Elas foram detidas na Rua Projetada J 4, no Jardim Guaicurus.

Ainda segundo a ocorrência, na delegacia, as maiores foram autuados por danos e corrupção de menores, enquanto a menor de idade foi ouvida e liberada.

A informação inicial é de que as travestis teriam sido contratadas por um trabalhador da obra para fazer um programa, porém, não foram pagas, o que causou a revolta.

Já o funcionário citado disse que não houve programa e que estaria em um bar com amigos quando perguntou se entre os três teria alguma “mulher de verdade”, e que esse seria o motivo da atitude.