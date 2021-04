Trailer: Capitão América 4 é anunciado pela Marvel

Em janeiro de 2021, rumores indicavam que Chris Evans voltaria a interpretar o Capitão América. No entanto, Kevin Feige desmentiu esse boato em março. Portanto, não há indícios de que um novo filme do Capitão América vá trazer Evans de volta. Logo quais são as opções restantes? A resposta está em Falcão e o Soldado Invernal.

O roteiro está sendo escrito por Malcolm Spellman, o showrunner de Falcão e o Soldado Invernal. Ele se junta a Dalan Musson, outro roteirista da Disney que escreveu alguns episódios da série.