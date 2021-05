Tráfico tem prejuízo de R$ 7 milhões, após apreensão de quase oito toneladas de maconha

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) fez uma mega apreensão de drogas na manhã desta terça-feira (11), em Eldorado. Foram quase oito toneladas de maconha que gerou um prejuízo de R$ 7 milhões ao tráfico.

Segundo informações policiais, a apreensão aconteceu quando uma equipe fiscalizava veículos e pessoas na BR-163. Ao abordar uma Volvo/Fh12-420 com duas carretas houve suspeita por conta do comportamento do motorista de 28 anos.

Questionado sobre o que transportava, o motorista declarou que transportava farelo de osso de Campo Grande para Cianorte, no Paraná. Desconfiados do nervosismo do condutor, os policiais realizaram uma vistoria minuciosa no veículo que pertencia ao motorista.

Os policiais localizaram a droga em vários fardos de maconha em esconderijos preparados sob a carga de farelo. O preso disse que receberia R$ 25 mil pelo transporte da maconha e foi encaminhado, junto com a droga e veículos para a Polícia Civil em Eldorado.