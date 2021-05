Traficantes se desesperam com a polícia e arremessam drogas pela janela do carro

A Polícia Militar prendeu, na madrugada de hoje, três homens que transportavam 998 gramas de maconha dentro um veículo Fiat/Uno na entrada da cidade de Costa Rica, interior de Mato Grosso do Sul.

Segundo informações oficiais, os indivíduos que estavam no interior do veículo arremessaram a droga pela janela para despistar os militares, mas a abordagem foi feita. Os crimonosos confessram que compraram a droga em Chapadão do Sul por R$ 1.400,00, em seguida trouxeram para Costa Rica.

Durante a elaboração do boletim de ocorrência, os celulares que estavam na posse dos indivíduos tocavam a todo momento, com vários números de telefones diferentes, o que indica que alguém estava aguardava a chegada deles em Costa Rica.

(Com informações do repórter Itamar Buzzata)