Traficantes fogem e abandonam veículo roubado com quase meia tonelada de maconha

Durante a Operação Hórus, a Polícia Militar Rodoviária recuperou nesta quinta-feira (13) um veículo com registro de roubo, lotado de maconha. Os traficantes não atenderam ordem de parada da polícia, fugiram em alta velocidade por pelo menos 50 quilômetros, mas abandonaram o automóvel na BR 463.

De acordo com o registro policial, a apreensão aconteceu quando em fiscalização no Km 13 da MS 162, foi dada ordem de parada ao veículo Hyundai Tucson, que deslocava no sentido Itahum a Dourados, porém o condutor deste não acatou a ordem emanada e empreendeu fuga em alta velocidade por mais ou menos uns 50 quilômetro, passando pela MS 379 no trevo de acesso a Laguna Carapã adentrando a BR 463.

Quando eles perceberam que seriam alcançados pelos policiais, os ocupantes do carro abandonaram o veículo, e fugiram para uma plantação de milho existente as margens da via. Foram realizadas buscas pela região, no intuito de localizar os autores, mas eles não foram encontrados.

Em vistoria no interior do veículo foram localizados diversos tabletes de maconha, que após pesados totalizaram 470 quilos da droga. Ao realizar a checagem do veículo pelo número do chassi, ficou constatado que o veículo estava com placas adulteradas e que se tratava de veículo com ocorrência de roubo na cidade de Cuiabá/MT.

O veículo e a droga foram entregues na DEPAC de Dourados. (com informações do repórter Itamar Buzatta)