Traficantes dão ‘pinote’ na polícia, mas acabam presos em Campo Grande

O Batalhão de Choque da Policia Militar perseguiram e prenderam na noite de terça-feira (15), Tiago Farias, 33, e Rogério, 27. A dupla foi flagrada entrando na cidade de Campo Grande pela saída de Sidrolândia, com o total de 2.064 toneladas de maconha distribuídas em dois veículos (Mitsubishi Pajero com registro de roubo/furto e um Fiat Strada).

Segundo informações, a polícia suspeitou dos veículos entrando na cidade e, ao tentarem abordar os veículos, os motoristas fugiram pela rodovia-262, sentido bairro Indubrasil. Durante a fuga, os agentes dispararam tiros em direção ao pneu do carro, para que cessasse a fuga.

Poucos metros depois, o condutor do veículo parou o veículo e os policiais viram que o carro estava lotado de maconha. Aos agentes da PM, Tiago confessou que receberia R$3 mil pelo crime e que deixaria o veículo carregado com a droga no bairro Moreninhas.

Segundo suspeito

Diante de informações vindas do primeiro criminoso, o veículo Fiat Strada foi resgatado na região do bairro Jardim Tarumã. Além disso, uma denúncia anônima relatou que o suspeito estaria em um Hotel próximo ao terminal de ônibus do bairro Aero Rancho, onde foi encontrado e detido.

Preso, Rogério informou que transportou o entorpecente da cidade de Ponta Porã, como forma de quitar uma dívida no valor de R$ 2 mil.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)