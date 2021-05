Traficante foge em alta velocidade, capota veículo e perde mais de 700 kg de maconha

A equipe da Base Operacional de Dourados apreendeu mais de 700 quilos de maconha na tarde deste domingo (30) e uma pessoa foi presa. A apreensão aconteceu na Rodovia MS 162 Km 40 entre Dourados e Maracaju.

Segundo informações policiais, a guarnição avistou três veículos juntos quando realizou a abordagem. Um deles, um VW Voyage, ao perceber a presença da equipe policial fugiu em alta velocidade no sentido Maracaju.

O veículo era conduzido por um homem de 29 anos, que de imediato informou aos policiais que apenas estava transportando mercadorias contrabandeadas do Paraguai. Nesse momento a equipe ouviu vozes de rádio comunicador, nas quais os interlocutores perguntavam se “estava tudo tranquilo” e se não havia presença de viaturas policiais na região, indicando que as perguntas eram realizadas pelos ocupantes do veículo que seguiam à frente.

A equipe decidiu acompanhar os demais veículos para realizar a abordagem, momento em que o condutor do veículo VW Novo Voyage, percebendo que seria alcançado, acelerou ainda mais a sua velocidade, perdendo o controle do veículo devido ao cascalho solto na pista, e capotou a margem esquerda da via em uma plantação de milho.

De imediato a equipe desembarcou da viatura no intuito de prestar socorro a possíveis vítimas do acidente, momento em que foram visualizados vários tabletes de substância entorpecente espalhados pelo local. O autor fugiu a pé, em meio a plantação de milho e apesar das diligências, não foi localizado.

Além da droga também localizado um rádio comunicador no veículo. Após a checagem pelo número do Chassi, ficou constatado que o veículo estava com as placas adulteradas.

Diante dos fatos o condutor do VW Voyage, que tinha a função de “batedor”, recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com os veículos e a droga até a DEPAC de Dourados para as providências.

A droga após pesada totalizou 778 quilos de maconha. (com informações do repórter Itamar Buzzatta)