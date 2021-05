Traficante é preso com mais de meia tonelada de maconha que iria para o Mato Grosso

Um homem de 27 anos, foi preso por tráfico de drogas, na tarde desta sexta-feira (30), na BR-267, em Maracaju, próximo a uma cooperativa agrícola.

Policiais militares rodoviários receberam denúncias de que um homem seguia em alta velocidade em um veículo, na rodovia MS-164, sentido a BR-267.

Equipe se deslocou para verificar o fato e, na BR-267, próximo a cooperativa agrícola localizou o homem que seguia em um carro modelo Astra, cor prata, placas CYZ-0535.

Diante de atitudes suspeitas, foi conduzida uma vistoria no veículo. Policiais encontraram vários tabletes de maconha no interior do carro. Após pesada, a droga totalizou 519 kg.

O autor disse que pegou a droga em Aral Moreira e levaria para Cuiabá-MT. Pelo “serviço”, ele receberia R$ 10 mil.

O homem foi encaminhado para Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira) para as devidas providências.