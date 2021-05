Passageiro de ônibus estadual é preso com 21 pacotes de maconha

A droga foi comprada em Campo Grande pelo valor de R$ 50 mil

Policiais do Canil do Batalhão de Choque prendeu no final da tarde de sábado (9), um passageiro, de 21 anos, que estava a bordo de um ônibus estadual com duas bagagens na mão com 21 pacotes de maconha skunk (10.630 kg) no itinerário Campo Grande/MS x Goiânia/GO que foi abordado na região do Anel Viário, na rodovia BR-163.

Segundo informações, o autor confessou que mora na cidade de Imperatriz (MA), e que teria vindo para Campo Grande parabuscar o entorpecente. Na sequência, ele admitiu ter comprado a droga com uma pessoa chamada Arthur, em Campo Grande, pelo valor de R$ 50 mil.

Em seguida, o suspeito revelou que recebeu as drogas já pronta dentro da mala na rodoviária pelo próprio Arthur. Após ser questionado sobre a sua fonte de renda, ele relatou que ganha a vida vendendo drogas em Imperatriz, cidade para onde ele levaria o entorpecente.

Durante o boletim de ocorrência, o autor disse que pretendia lucrar com a revenda da droga, entre R$ 150 mil a R$ 200 mil, e que já havia feito outra viagem com o mesmo itinerário levando a quantidade de 50kg aproximadamente. Diante dos fatos, as drogas foram apreendidas e o autor conduzido até a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) CEPOL.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)