Traficante abandona caminhão com mais de seis toneladas de maconha

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na madrugada desta terça-feira (25), um caminhão Ford Cargo com placas de Engenheiro Beltrão (PR), carregado com 6.600 quilos de maconha em fardos prensados de maconha em Dourados – 228 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações, os militares mandaram o motorista parar, mas o suspeito abandonou o caminhão e fugiu para a mata, às margens da estrada que seguia no sentido Iguatemi/Itaquiraí. O entorpecente estava na carroceria do veículo coberto apenas por uma lona preta.

A ação ocorreu na Operação Hórus e a ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados.

(Com informnações do repórter Itamar Buzzatta)