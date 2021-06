Trabalhadores são atropelados enquanto pintavam BR

Trabalhadores da Agesul foram atropelados enquanto trabalhavam na MS-395, próximo a Ponte do Rio Pardo. Ao todo, o acidente envolveu quatro veículos, uma Toyota Pajero rebocando uma carretinha com os homens que prestavam serviço, atingidos pelo caminhão carregado de ração e um Fiat/Doblo que também seguia no mesmo sentido.

De acordo com a reportagem do Da Hora Bataguassu, o condutor do caminhão contou que não conseguiu parar o veículo a tempo de evitar a colisão, segundo ele, o motorista da Doblo havia parado bruscamente, por conta da Pajero rebocando a carretinha, estar em meio a pista de rolamento realizando a pintura e no sentido contrário seguia uma carreta.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Bataguassu foi acionada e realizou os primeiros atendimentos. Uma equipe da Policia Militar também esteve no local e realizou a sinalização do trânsito até a chegada de uma equipe da PMR (Policia Militar Rodoviária).