Trabalhadores da educação e assistência social com 18 anos ou mais podem receber a vacina

A Prefeitura de Campo Grande ampliou o público para vacinação contra a Covid-19. Nesta quinta-feira (20), trabalhadores da educação e profissionais de assistência social com 18 anos ou mais já podem se imunizar.

Também estará sendo feita a aplicação da segunda dose de Astrazeneca para pessoas que se vacinaram até o dia 20 de março e a repescagem de todos os públicos já contemplados, com exceção das gestantes com ou sem comorbidade.

O atendimento destes públicos ocorre em locais distintos. A vacinação de trabalhadores da educação e profissionais da assistência social, além da aplicação da segunda dose de Astrazeneca, ocorre nos mais de 50 pontos de imunização espalhados pelas sete regiões urbanas e distritos do município. Já a repescagem para os demais públicos será realizada somente no Drive-thru Ayrton Senna e no Guanandição.

A orientação é para que todas as pessoas façam o cadastro no sistema de identificação prévia através do site. Leve um documento comprobatório no ato da vacinação.

Onde se vacinar?

Drive-thru Ayrton Senna: 7h30 às 17h

Drive-thru Albano Franco: 7h30 às 17h

Drive-thru Cassems: 7h30 às 17h

Guanandizão: 7h30 às 17h

Seleta: 7h30 às 16h45

IMPCG: 13h30 às 19h30

Unidades de saúde: 13h às 16h45