Torneio incentiva esporte e a solidariedade em Mato Grosso do Sul

Corrida, ciclismo e caminhada, vão ser ferramentas para promover solidariedade. O XXV Ticoop (Torneio de Integração Cooperativista): Dia de Cooperar, organizado pelo Sistema OCB/MS (Organização das Cooperativas do Brasil) promove nos dias 3 e 4 de julho incentivo ao esporte e apoio a famílias campo-grandenses necessitadas. As inscrições para a competição de ciclismo, corrida e caminhada já estão abertas e podem ser feitas mediante a doação de, pelo menos, uma cesta básica. Os 300 primeiros inscritos do ciclismo e 500 nas provas de corrida e caminhada recebem um kit atleta com medalha e camiseta exclusiva, que serão entregues no dia 1º e 2 de julho.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, os trajetos vão ser registrados no aplicativo Strava, para que a participação seja validada. Os interessados devem realizar a inscrição de forma gratuita pelo site da Central da Corrida, e a efetivação do registro será feita mediante a comprovação por meio de um registro de entrega que deve ser enviado para um e-mail passado pela organização ou entregar a cesta básica no Sistema OCB/MS.

O presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis, explicou ontem (29), por telefone, que a ação tem o objetivo de transformar o país num lugar mais justo, feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para todos. “Em meio ao segundo ano enfrentando um inimigo invisível, acompanhando notícias que nos entristecem, nos solidarizamos com as famílias que tiveram a vida de entes queridos ceifada pela COVID19, além dos impactos econômicos e sociais que a pandemia causou”, disse Régis.

Dia de Cooperar

O Dia de Cooperar é um movimento nacional de estímulo às iniciativas voluntárias, contínuas e transformadoras realizadas por cooperativas, totalmente alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, propostos pela ONU para erradicar a pobreza extrema no mundo até 2030. Além de Campo Grande, no Estado acontece também nas cidades de Dourados, São Gabriel e Corumbá.

O torneio que acontece a cada dois anos, com modalidades mais coletivas, como vôlei, futebol, em 2021 será de forma virtual e com esportes individuais, tudo para evitar as aglomerações. “Adaptamos para o formato digital devido à pandemia e para não deixar de promover essa integração que o esporte proporciona e ainda aproveitar a oportunidade de ajudar quem mais precisa nesse período tão difícil”, declarou o presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis.

As inscrições podem ser feitas por meio do site: centraldacorrida.com.br/ticoop-202.