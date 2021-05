TOP 7 séries populares mais aguardadas de 2021

Trabalhou ou estudou muito nesta semana? está se preparando para aproveitar a folga? Se você gosta e pode aproveitar o seu tempo para assistir uma boa produção cinematográfica, fique com a indicação das sete séries mais esperadas de 2021. Não pode perder tempo com o controle na mão.

Cidade Invisivel

A série original da Netflix ‘Cidade Invisível’, do diretor indicado ao Oscar, Carlos Saldanha, faz um mergulho na primeira temporada nas histórias do folclore brasileiro de forma atual e fala sobre o poder das relações humanas. Cidade Invisível estreou em fevereiro deste ano e o público abraçou fielmente.

‘Sombra e Ossos’

O novo sucesso da Netflix, ‘Sombra e Ossos’, surpreende as espectativas e consegue ser cativante com uma estrutura simples na primeira temporada, que lembra bastante os grandes contos de antigamente, como por exempo a saga do Harry Potter. Na trama, a jovem Alina Starkov (Jessie Mei Li) descobre ser capaz de executar a Pequena Ciência e controlar e alterar algum tipo de elemento.

The Witcher – 2ª Temporada

A série épica de fantasia é um dos maiores sucessos da Netflix atualmente. a plataforma de streaming já divulgou a sinopse dos novos episódios de ‘The Witcher’. A previsão é que a segunda temporada estreie apenas no segundo semestre de 2021.

De acordo com os colaboradores, a segunda temporada deve estrear na Netflix no outono norte-americano, a partir de setembro deste ano. Mas a primeira temporada é recomendada e esta disponivel no catálogo com 8 episódios de 1h de duração, em média.

O Senhor dos Anéis

Um dos projetos mais aguardados para a TV nos próximos anos é a série de ‘O Senhor dos Anéis’ feita pela Amazon. O presidente da Amazon Studios, afirmou que o lançamento deveria ser em 2021. Porém, você pode saciar sua ansiedade relembrando flmes antigos relacionadas: ‘O Hobbit’ e a saga do ‘Senhor dos Anéis’.

Falcão e Soldado Invernal – Disney+ amazon

A série que irá se passar após os acontecimentos de Vingadores: Ultimato e irá seguir Falcão (Antohony Mackie) e Soldado Invernal (Sebastian Stan) estreou em 19 de março de 2021. Na primeira temporada aparece o Barão Zemo (que já apareceu em Capitão América: Guerra Civil) como vilão, além de Apátrida, um icônico vilão dos quadrinhos de Capitão América. A primeira série da Marvel Studios está disponível na Amazon Prime Vídeo e no Disney+ por R$27,90/mês.

Zack Snyders Liga da Justiça

Ao contrario do filme é bom, A versão do diretor Zack Snyder para ‘Liga da Justiça’ fez um relativo sucesso entre a crítica e continua a quebrar recordes de exibição desde sua estreia em março deste ano. O filme conta com quatro horas de duração, 6 capitulos, e só chegará no Brasil juntamente com HBO Max em junho de 2021.

The Boys – 3ª Temporada

Assim como a série House of Cards chamou a atenção para os assinantes da Netflix, The Boys é a série que leva o nome da Amazon Prime Video ao mundo. A série está indo para a sua terceira temporada e terá Jensen Ackles (Dean Winchester) como novo vilão da série, o Soldier Boy. A terceira temporada de The Boys ainda não possui data de estreia definida.