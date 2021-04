Salão de beleza pega fogo após curto-circuito nos fios elétricos

Um incêndio na manhã desta sexta-feira (16), atingiu um salão de beleza no Centro da cidade de Ladário, a aproximadamente 412 quilômetros de Campo Grande. A causa provável do incêndio, de acordo com os bombeiros, é curto-circuito na instalação elétrica.

Segundo informações dos bombeiros, o incêndio causou danos na estrutura do local e ainda destruiu aparelhos eletrônicos, móveis e produtos de beleza. A equipe foi acionada por populares e utilizaram 2 mil litros de água para acabar com o fogo. (Com informações do repórter Itamar Buzzata)