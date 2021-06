Titular da SES lamenta atitude de Marquinhos Trad de descumprir lockdown

O secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, lamentou a atitude do prefeito, Marquinhos Trad, de não obedecer as determinações do Prosseguir. A fala se refere ao decreto publicado pela prefeitura ontem (14) que permite a reabertura do comércio.

“Fico perguntando o que levou o prefeito a romper um compromisso que tinha a sua própria assinatura e o aval de dois de seus secretários e o procurador do Município”, disse Resende. O secretário disse que o Ministério Público Estadual “seguramente está atento a essa questão e deverá tomar as providências cabíveis. “O que eu mais espero, porém, é que essa medida não resulte em mais mortes por Covid em nossa Capital”, completou.

De acordo com a SES (Secretaria de Estado de Saúde), os critérios técnicos do Prosseguir colocaram Campo Grande entre as 43 cidades com bandeira cinza, isto é, com risco extremo para infecção de Covid-19. Neste patamar, apenas as atividades consideradas essenciais estão liberadas.

Como resposta a ação do prefeito da Capital de reabrir o comércio, o governo do Estado divulgou uma nota ainda na noite de ontem, afirmando que a prefeitura era responsável pelas consequências do descumprimento do Prosseguir.

O secretário da SES lembrou que a prefeito de Campo Grande, juntamente com o secretário municipal de Saúde, José Mauro, o secretário de Governo, Antonio Lacerda, e o procurador Geral do Município, Alexandre Ávalo, estiveram reunidos na secretaria.

Neste encontro, Marquinhos Trad entregou um documento se comprometendo a seguir as medidas restritivas impostas pela bandeira cinza do Prosseguir e solicitando prazo de 72h para o município se organizar para adotar as medidas necessárias. (Com assessoria)