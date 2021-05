Tite divulga lista de jogadores para rodadas contra Equador e Paraguai

O técnico Tite da Seleção Brasileira divulgou nesta sexta-feira (14) a lista com 24 jogadores para os confrontos com Equador e Paraguai. A Seleção está convocada para as próximas duas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022 que estão marcadas para os dias 4 e 8 de junho, respectivamente.

Brasil e Equador se enfrentam no Estádio Beira-Rio, no dia 4 de junho, às 20h30 (MS). Quatro dias depois, no mesmo horário, será a vez de duelar com o Paraguai em Assunção.

Com 24 jogadores convocados, a lista conta com um estreante, o zagueiro Lucas Veríssimo, ex-Santos e atualmente no Benfica, de Portugual. Aos 25 anos, o paulista natural de Jundiaí terá sua primeira oportunidade vestindo a camiseta da Seleção Brasileira.

Líder das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo após o melhor início na competição em mais de 50 anos, a Seleção Brasileira contabiliza 12 pontos conquistados em quatro jogos disputados na competição. É a única equipe com 100% de aproveitamento até aqui. Na última rodada, o Brasil derrotou o Uruguai, fora de casa, por 2 a 0.

Confira a lista de convocados:

GOLEIROS

Alisson – Liverpool (ING)

Ederson – Manchester City (ING)

Weverton – Palmeiras

LATERAIS

Dani Alves – São Paulo

Danilo – Juventus (ITA)

Renan Lodi – Atlético de Madrid (ESP)

Alex Sandro – Juventus (ITA)

ZAGUEIROS

Thiago Silva – Chelsea (ING)

Marquinhos – Paris Saint Germain (FRA)

Lucas Veríssimo – Benfica (POR)

Éder Militão – Real Madrid (ESP)

MEIAS

Casemiro – Real Madrid (ESP)

Douglas Luiz – Aston Villa (ING)

Fred – Manchester United (ING)

Fabinho – Liverpool (ING)

Lucas Paquetá – Lyon (FRA)

Everton Ribeiro – Flamengo

ATACANTES

Everton – Benfica (POR)

Roberto Firmino – Liverpool (ING)

Gabriel Barbosa – Flamengo

Gabriel Jesus – Manchester City (ING)

Neymar Jr. – Paris Saint Germain (FRA)

Richarlison – Everton (ING)

Vinícius Júnior – Real Madrid (ESP)