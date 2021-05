Tiroteio em escola na Rússia mata sete crianças e uma professora

Autor do crime é um jovem de 19 anos que foi preso; polícia está investigando caso, mas acredita em motivação terrorista

Um tiroteio em uma escola na cidade russa de Kazan deixou pelo menos oito pessoas mortas, sendo sete crianças e uma professora nesta terça-feira (11). Segundo as autoridades municipais, um adolescente de 19 anos foi detido após o tiroteio. A polícia abriu uma investigação, mas ainda não estabeleceu nenhum motivo pelo ataque.

Kazan fica 820 km a leste de Moscou, na república predominantemente muçulmana do Tartaristão.

O presidente do Tartaristão, Rustam Minnikhanov, descreveu o tiroteio como um “desastre” e uma “tragédia”. À TV estatal russa, ele disse: “Perdemos sete crianças, alunos do oitavo ano. Quatro meninos e três meninas. Eles morreram aqui mesmo, no segundo andar.”

Policiais fortemente armados e veículos de emergência responderam ao tiroteio na escola.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram algumas crianças pulando de janelas para escapar, além de pessoas feridas sendo evacuadas.

Os relatos inicialmente davam conta de que havia dois atiradores, um dos quais havia sido morto. Mas as autoridades disseram mais tarde que havia apenas um suspeito.

Minnikhanov disse a repórteres fora da escola que, além das mortes, 12 crianças e quatro adultos estavam sendo tratados no hospital.

“O terrorista foi preso. Ele tem 19 anos. Ele é proprietário registrado de uma arma de fogo”, disse ele.

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra um adolescente deitado no chão, aparentemente detido do lado de fora do prédio.

Em resposta ao ataque, o Kremlin anunciou nesta terça (11/5) que o presidente Vladimir Putin revisará as leis de controle de armas da Rússia.

Segundo um porta-voz do governo, Putin ordenou ao chefe da Guarda Nacional da Rússia, Viktor Zolotov, “definir com urgência novos regulamentos sobre os tipos de armas que podem estar em circulação civil e que podem ser de propriedade do público”.

A instrução foi emitida “dado o tipo de arma usada pelo atirador” em Kazan, disse o porta-voz, de acordo com a agência de notícias Interfax.

“O presidente expressa profundas condolências aos parentes das crianças que morreram nas mãos do atirador e deseja uma recuperação rápida para as crianças que foram feridas”, acrescentou. (com informações da Época/Globo)