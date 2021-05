Tesouro perdido: aliança de casamento é encontrada presa em peixe

Anel avaliado em mais de 5 mil reais foi perdido por turista no início do ano

Uma mergulhadora se deparou com uma cena bastante incomum enquanto fazia uma de suas aventuras. Isso porque, segundo informações do jornal britânico Daily Mail, Susan Prior encontrou um peixe preso em uma aliança de casamento, na Austrália.

Após o relatar o que encontrou, Susan descobriu que um casal havia perdido o anel no início deste ano, mas que não o encontraram. Com a descoberta, Prior conseguiu localizá-los através de uma publicação em uma comunidade no Facebook. Segundo o post, a aliança está avaliada em torno de mil dólares — o que equivale a cerca de R$5,25 mil.

Por mergulhar há algum tempo, Susan disse que já havia visto peixes presos em anéis de plástico, mas que um imobilizado em um anel de metal havia sido a primeira vez, algo que ela classificou com realmente preocupante.

“O metal só pode ser removido pegando o peixe em uma rede e removendo-o com cuidado”, explicou a mergulhadora. “O peixe parece estar bem até agora, mas à medida que cresce, o anel vai cortá-lo”, salientou.

O anel pertence a Nathan Reeves, de acordo com o Daily Mail Austrália, que entrevistou sua mulher, Suzie Quintal. Ela disse que os dois visitaram a região no período do Natal. “Sempre digo a ele para tirar antes de ir nadar. Ele o perdeu um dia antes do nosso segundo aniversário de casamento”.

Na ocasião, moradores da ilha tentaram ajudá-los na busca, disponibilizando até mesmo detectores de metal, mas o anel não foi encontrado. Agora, com a descoberta de Susan, a busca pelo peixe se intensificará e os moradores já estão tentando rastreá-lo para tirar o anel da maneira correta e menos agressiva.

Suzie disse que está preocupada com o peixe e diz ter certeza que eles o encontrarão. “Eu simplesmente não conseguia acreditar [que Prior encontrou o anel]. Tenho alguns amigos na ilha e eles estão muito convencidos de que vão encontrá-lo”. (com informações do portal UOL)