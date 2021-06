Temporal provoca queda de granizo e destrói 250 casas no Paraguai

Por volta das 18h deste domingo (27), um forte temporal provocou estragos no Paraguai. Fotos dos estragos estão circulando pelas redes sociais e mostram bolas de granizo nas mãos de moradores. Pelo menos 250 casas foram destruídas pela tormenta.

Segundo o portal paraguaio, ABC, os danos foram registrados nas zonas rurais do distrito de Coronel Oviedo. Muitas famílias aguardam por ajuda das instituições, informa ainda a publicação.

Além das casas, os prejuízos se estendem as lavouras, com perda de cultivos de tomates, cebolas e outras culturas. (Com Itamar Buzzatta)