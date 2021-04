Tempo amanhece instável com possibilidade de chuva a tarde

O tempo amanheceu instável neste sábado (17) em todo o Estado. Conforme Instituto Nacional de Meteorologia, o céu pode ficar parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva a partir do período da tarde. Neste fim de semana, uma frente fria muda o tempo em boa parte do centro-sul do País, levando potencial de chuva e proporcionando um refresco nas temperaturas.

Os índices de umidade relativa do ar possuem variação estimada entre 35% a 80% ao longo do dia, e ventos de intensidade fraca a moderada podem ocorrer em todas as áreas e há possibilidade de rajadas no setor oeste.

Os termômetros podem registrar mínima de 16°C e máxima de 35°C no Estado. Para a capital a variação está estimada entre 23°C a 32°C.

