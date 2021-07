Temperaturas voltam a subir em MS e umidade relativa do ar despenca

As temperaturas estão voltando a subir em Mato Grosso do Sul, isso desde a última quinta-feira (1º) e segue assim pelos próximos dias. As máximas no Estado neste fim de semana devem chegar aos 30°C, segundo o meteorologista Natálio Abrahão.

“O fim de semana será de máximas entre 26 e 30°C no centro, leste e norte de Mato Grosso do Sul. Já no centro-sul a máxima não deve ultrapassar os 27 graus”, explicou.

Por outro lado, ao mesmo tempo que a temperatura volta a subir, a umidade relativa do ar despenca em algumas regiões, chegando a atingir estado de emergência em municípios como Ivinhema, Angélica, Novo Horizonte do Sul e Brasilândia. “Esses quatro municípios podem atingir umidade relativa abaixo de 12%. Já no resto do Estado ela deve ficar abaixo dos 20%”, disse Natálio.

Conforme o Climatempo, na capital a temperatura deve variar neste domingo (4) entre 12 e 27ºC. Já na segunda-feira (5) a mínima prevista é de 14ºC e a máxima 28ºC.

Mais ao sul do Estado, no município de Dourados a previsão mostra temperaturas iguais à de Campo Grande para os dois dias. Em Ponta Porã a realidade é outra e a manhã segue mais gelada. Para amanhã está prevista mínima de 11ºC e máxima de 25ºC. A segunda-feira já será mais quente com temperaturas que vão variar entre 13º e 27ºC.

Em Corumbá a máxima atingirá os 30°C neste domingo e na segunda-feira. As mínimas serão de 15º e 17ºC, respectivamente. Três Lagoas, na região do Bolsão, também terá temperaturas mais altas. Amanhã a temperatura vai variar entre 15º e 29ºC e na segunda entre 14º e 30°C.

(Rafaela Alves)