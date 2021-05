Temperaturas voltam a subir, e sábado marca tempo firme para a Capital

O sábado (15) será de tempo firme e temperaturas em elevação para todas as áreas de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, o sol aparece pela manhã entre poucas nuvens, mas durante a tarde pode ter períodos de nublado. As temperaturas variam entre 17°C a 30°C na capital neste sábado.

Além da umidade relativa do ar pode variar entre 90% a 30% no Estado, o sábado será marcado por uma grande amplitude térmica com os termômetros podendo registrar mínima de 15°C e máxima de 33°C.

As condições ao longo do dia serão de céu claro a parcialmente nublado e sem expectativa de chuva em todo Mato Grosso do Sul.