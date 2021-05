“Tem alguns idiotas que até hoje ficam em casa”, diz Bolsonaro, defendendo homem do campo

Em conversa com apoiadores na manhã desta segunda-feira (17), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chamou de “idiotas” as pessoas que estão obedecendo medidas restritivas para evitar a disseminação do coronavírus, ficando em casa.

Bolsonaro enalteceu o agronegócio, que o homenageou em um ato na Esplanada dos Ministérios no sábado (15). Ele disse que o homem do campo não parou durante a pandemia, garantindo alimentos para quem deixou de sair às ruas.

“O agro realmente não parou. Tem uns idiotas aí… O ‘fique em casa’… Tem alguns idiotas que até hoje ficam em casa. Se o campo tivesse ficado em casa, esse cara tinha morrido de fome, esse idiota tinha morrido de fome. Daí, ficam reclamando de tudo. Quem tem salário fixo ou aposentadoria gorda pode ficar em casa a vida toda”, disse Bolsonaro aos apoiadores aglomerados em um cercadinho no jardim do Palácio da Alvorada.

O presidente ainda falou a seus apoiadores. “Já falei que sou imorrível, já falei que sou imbrochável e também sou incomível”, disse aos apoiadores nesta segunda-feira.

Bolsonaro viu sua popularidade cair e a pressão da comissão parlamentar de inquérito sobre ele crescer. Recorreu a armas que já conhece, como criticar a esquerda, o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que foi a Brasília no início de maio e avançou sobre alguns dos atuais aliados do governo.

Na semana passada, foi divulgada pesquisa Datafolha que apontou queda de popularidade do presidente. O governo tem a aprovação de 24% dos brasileiros, a pior marca de seu mandato até aqui. (com informações da Folhapress)

