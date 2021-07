“Ted Lasso” é uma série fantástica da Apple TV+, e você precisa conhecer

Procurando uma boa série de comédia que tenha uma história envolvente? Talvez possa se interessar por Ted Lasso. Nosso protagonista – ultra cativante – é o treinador Ted (Jason Sudeikis) que tem uma tradição em treinar times de futebol americano, que tem diferenças gritantes do chamado “soccer” nos Estados Unidos que aqui no Brasil é a nossa paixão nacional.

Mesmo assim, ele é contratado para treinar o time de futebol da recém separada Rebecca (Hannah Waddingham). O plano dela é falir o time pelo qual seu ex-marido Rupert (Anthony Head) é apaixonado, tudo isso por conta de uma traição por parte dele, o que levou a uma separação bem dolorosa para ela.

A série é fruto de uma propaganda que a NBC promoveu sobre um treinador de futebol americano que não sabia muito sobre o futebol criado na Inglaterra, que aliás, é muito comum por aqui também. O canal de TV comprou os direitos de transmissão da Premier League e queria de alguma forma promover em sua grade a novidade trazendo assim o comediante Jason Sudeikis para criação desse personagem. Que está sem dúvida em seu maior personagem, à primeira vista ele parece ter uma dose extra de otimismo que beira o inteligível, mas logo percebemos que é uma forma de compreender as adversidades da vida e, também ver as coisas desse prisma o ajudam a sempre estar bem para comandar o time. Se você anda procurando uma série que te deixa pra cima esta, com certeza, vai ser tiro e queda.

A energia e vigor que Jason coloca no personagem fazem com que a gente torça por ele desde o primeiro minuto em tela. Ele faz com que as pessoas tirem o melhor de si sempre. A dupla de diretores Declan Lowney, Elliot Hegarty se sai muito bem construindo situações com baixo orçamento e mesmo assim, sem deixar o negócio monótono e nem previsível. Se você ainda está órfão de “The Office” e Michael Scott, essa série pode ser o que você procura. Ela está na Apple TV+ e conta com uma temporada e uma segunda a caminho, e você consegue maratonar tudinho em um fim de semana, já que os episódios giram em torno de 30 minutos.

Esse streaming tem produzido poucos originais, porém tudo que sai tem uma qualidade acima da média, ao contrário do que faz a Netflix, que tem enchido seu catálogo de porcarias e ideias esdrúxulas para fazer volume e vender discurso de um original por semana.

Para quem gosta de futebol e busca alguma série que tenha essa temática, vai gostar das piadas que envolvem o esporte, mas quem não é muito chegado também vai se encontrar aqui.

A persona de Ted nos envolve, além dos personagens serem bem ligados a cultura popular e deixar isso vir à tona em situações cômicas de forma natural, além de explorar o companheirismo, as boas amizades e a forma como nos relacionamos são capazes de mudar um time.

(Filipe Gonçalves)